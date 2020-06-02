Оксана Самойлова снова начала носить обручальное кольцо

Джиган и Оксана Самойлова

32-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган продолжают подогревать слухи о своем воссоединении. И хотя модель успела начать (как она сама ранее заявила) бракоразводный процесс, самые внимательные поклонники заметили, что слова Оксаны расходятся с ее поступками.

В одной из последних сторис Оксаны в инстаграме (на видео Самойлова играет со своим трехмесячным сыном Давидом) многие подписчики заметили обручальное кольцо на ее безымянном пальце правой руки, которое модель сняла после размолвки с рэпером еще в конце марта.

Сын Оксаны Самойловой и Джигана, Давид

Какое-то время Оксана действительно не носила обручальное кольцо. Подтверждают это и фотографии в профиле модели за последние два месяца, на которых прекрасно видно, что она позирует без ювелирного украшения. После последних же сторис Самойловой фолловеры окончательно запутались: что может означать вновь появившееся на безымянном пальце кольцо?

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Этот поступок Оксаны вызвал еще большее недоумение подписчиков в свете ее недавнего поста об отношениях с Джиганом. В нем Самойлова подтвердила, что продолжает жить с рэпером под одной крышей и хорошо с ним общается ради их четверых детей. При этом Оксана опровергла слухи о том, что они с мужем окончательно примирились и передумали разводиться:

Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом.

Оксана Самойлова и Джиган

Напомним, что в конце марта Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом. Этому предшествовал целый ряд событий. Еще в феврале, сразу после появления на свет сына Оксаны и Джигана, поведение рэпера сильно изменилось: он стал злоупотреблять наркотиками и алкоголем, ругался матом при детях и демонстрировал это все в своих прямых эфирах в инстаграме. После этого Джиган несколько раз лежал в рехабе, публично извинялся перед матерью своих детей и признавался ей в любви. В одном из своих прямых эфиров с Тимати рэпер признался, что именно жена помогла ему покончить с наркотиками и не бросила его в трудной ситуации, несмотря на свое желание развестись.

По материалам: www.spletnik.ru