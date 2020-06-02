Пелагея поделилась трогательным видео с дочерью Таисией

Пелагея с дочерью Таисией

День защиты детей послужил для многих звезд отличным поводом, чтобы поздравить детей во всем мире с праздником, а также поделиться личными фото и видео из семейного архива. Не стала исключением и 33-летняя певица Пелагея, которая опубликовала ролик с нарезкой из видео и фото своей трехлетней дочери Таисии.

Пусть у каждого ребенка детство будет счастливым, чтобы память о нем грела всю жизнь! Всех детей, в том числе и выросших, с 1 июня!

— написала певица.

В видео Пелагея показала, как ее дочь играет в игрушки, обедает, катается на качелях, танцует, читает и крепко обнимет свою маму, когда та приходит домой.

Это самое милое, что я когда-либо видела,

— отметила подписчица певицы.

Дочь Пелагея родила от своего супруга Ивана Телегина, с которым она сейчас разводится. В браке они прожили три года, а о своем расставании объявили полгода назад. Причины своего разрыва они не назвали, однако, по слухам, 28-летний хоккеист изменял своей жене. Вскоре после расставания с Пелагеей он показал свою новую возлюбленную Марию Гончар, хотя до этого заявлял, что в разводе с женой «нет вины третьих лиц».

С Телегиным Пелагея сохранила хорошие отношения — после новости о расставании они воссоединилсь на трехлетии своей дочери. Однако за это время, похоже, что-то успело поменяться: заявлявшие ранее о том, что они не собираются делить имущество, теперь певица и хоккеист, судя по всему, передумали. Их документы на развод будут рассматриваться в суде, что свидетельствует о том, что договориться самостоятельно у них не получилось.

По материалам: www.spletnik.ru