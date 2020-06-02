Стала известна причина смерти актера «Сумерек» Грегори Тайри Бойса и его девушки

Грегори Тайри Бойс и его девушка Натали

Пару недель назад 30-летний Грегори Тайри Бойс, сыгравший в фильме «Сумерки» одного из одноклассников Беллы Свон, и его 27-летняя возлюбленная Натали были найдены мертвыми в квартире актера. Пару обнаружил двоюродный брат Грегори через несколько дней после их кончины.

Сегодня пришли результаты химико-токсикологической экспертизы, которые пролили свет на истинную причину смерти Грегори и Натали. В отчете, который сегодня озвучил следователь округа Кларк (штат Невада), сказано, что Грегори и Натали умерли от передозировки кокаина и фентанила. К слову, ранее сообщалось, что рядом с телами возлюбленных был обнаружен некий белый порошок.

Грегори Тайри Бойс и его девушка Натали

Недавно же поклонники решили, что Бойс предчувствовал свою смерть за несколько месяцев до передозировки. Один из постов, который актер написал в день своего 30-летия, незадолго до Нового года, внимательные фолловеры сочли пророчеством.

Я, как и все мы, делал много ошибок, но сегодня хочу думать только о достижениях,

— как бы подводя некие итоги написал Грегори.

Грегори Тайри Бойс

Тяжелее всего сейчас приходится матери Бойса, которая видела его всего за несколько дней до смерти. В ее воспоминаниях по-прежнему остался последний праздничный обед с сыном, который они устроили сразу же после Дня матери.

Последний раз, когда я виделась с тобой, был понедельник, 11 мая. Я пришла к тебе домой доесть оставшиеся блюда со Дня матери, мы смотрели шоу Дэйва Шапелла и ты проводил меня к моей машине, обнял, поцеловал меня в щеку, сказал, что любишь меня, и попросил позвонить, когда я вернусь домой. Вот и все,

— написала раздавленная горем женщина в своем фейсбуке.

Грегори Тайри Бойс с дочерью и мамой

У Грегори Тайри Бойса также осталась 10-летняя дочь Алайя от предыдущих отношений, с которой он старался проводить все свое свободное время, а у возлюбленной актера — сын Иджипт. Грегори и Натали начали встречаться около года назад.

Грегори Тайри Бойс и Кристен Стюарт в фильме «Сумерки»

По материалам: www.spletnik.ru