Криштиану Роналду и Джорджина Родригес устроили тематическую вечеринку на день рождения детей футболиста

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

В понедельник, 8 июня, детям 35-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду Еве и Матео исполнится три года, однако отмечать праздник семья спортсмена начала заранее. Вместе со своей 26-летней возлюбленной Джорджиной Родригес Роналду устроил для детей тематическую костюмированную вечеринку: сам футболист оделся в костюм Аладдина, его старший сын, девятилетний Криштиану-младший, примерил на себя образ Халка, Матео переоделся в Человека-паука, а дочери и невеста Роналду перевоплотилась в сказочных принцесс.Комнату в доме Роналду и Родригес украсили разноцветными воздушными шарами, а также установили надувную горку, чтобы дети смогли от души повеселиться.

С днем рождения моих самых сладких Еву и Матео! Мы любим вас очень сильно! Гордый отец,

— подписал снимок Роналду.

А его невеста добавила, что семья для нее важнее всего.

Семья — это то, с чего начинается жизнь, и то место, где всегда царит любовь. Я благодарна богу за то, что он заботится о нас, дарит нам здоровье и любовь. Я люблю вас, моя семья!

— написала она, пошутив, что их младшая дочь Алана решила, что сегодня и ее день рождения тоже, несмотря на то, что родители пробовали ей объяснить, что виновниками торжества являются ее брат и сестра.

Еву и Матео, как и их старшего брата Криштиану, родила суррогатная мать. Алана же общая дочь Роналду и Джорджины. Осенью девочка тоже отметит трехлетие.

Джорджина Родригес с дочерью Криштиану Роналду Евой Джорджина Родригес с сыном Криштиану Роналду МатеоВсех детей своего бойфренда Джорджина очень любит и воспитывает как своих. Когда ее возлюбленный уезжает на сборы или на матчи в другие города и страны, она остается с детьми одна и отлично проводит с ними время. Как раз скоро в итальянской Серии А возобновится сезон, и Роналду, который выступает за туринский «Ювентус», не сможет столько времени проводить вместе с семьей. Но переживать ему вряд ли стоит — с материнскими обязанностями Джорджина справляется на ура.

По материалам: www.spletnik.ru