Стало известно, как Анджелина Джоли отметила свой день рождения

Анджелина Джоли

Вчера знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли отмечала день рождения — звезде исполнилось 45 лет. Несмотря на дату, пышное торжество она устраивать не стала и отметила праздник дома вместе со своими шестью детьми: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом. А со своими близкими друзьями она созвонилась по Zoom — теперь дни рождения многих звезд проходят именно в таком формате.

Впрочем, настроение у актрисы из-за происходящего в стране было далеко не радостное, поэтому все ее мысли были заняты не личным праздником, а тем, как помочь пострадавшим от расовой дискриминации. Так, прямо накануне 45-летия Джоли пожертвовала 200 тысяч долларов в Фонд правовой защиты NAACP. Права не могут принадлежать какой-то одной группе. Нельзя допускать дискриминацию и безнаказанность, этому нет объяснения или оправдания. Я надеюсь, что мы сможем объединиться как американцы, чтобы решить глубокие структурные ошибки в нашем обществе. Я поддерживаю Фонд правовой защиты NAACP в их борьбе за расовое равенство, социальную справедливость и призыв к срочной законодательной реформе,

— заявила Анджелина.

После смерти Джорджа Флойда, которая вызвала массовые протесты против жестокости полиции по всему миру, Джоли вела со своими детьми сложные, но очень необходимые беседы о расовой несправедливости и дискриминации.

Сейчас звезда также активно поддерживает различные организации, которые обеспечивают продовольствием пострадавших от коронавируса детей из малообеспеченных семей.

Анджелина Джоли с детьми: Ноксом, Вивьен, Паксом, Шайло, Захарой и Мэддоксом

По материалам: www.spletnik.ru