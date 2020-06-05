Стало известно, как Анджелина Джоли отметила свой день рождения

Культура
Игорь Кнышевский0
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Стало известно, как Анджелина Джоли отметила свой день рождения

Анджелина Джоли

Вчера знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли отмечала день рождения — звезде исполнилось 45 лет. Несмотря на дату, пышное торжество она устраивать не стала и отметила праздник дома вместе со своими шестью детьми: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом. А со своими близкими друзьями она созвонилась по Zoom — теперь дни рождения многих звезд проходят именно в таком формате.

Впрочем, настроение у актрисы из-за происходящего в стране было далеко не радостное, поэтому все ее мысли были заняты не личным праздником, а тем, как помочь пострадавшим от расовой дискриминации. Так, прямо накануне 45-летия Джоли пожертвовала 200 тысяч долларов в Фонд правовой защиты NAACP. Права не могут принадлежать какой-то одной группе. Нельзя допускать дискриминацию и безнаказанность, этому нет объяснения или оправдания. Я надеюсь, что мы сможем объединиться как американцы, чтобы решить глубокие структурные ошибки в нашем обществе. Я поддерживаю Фонд правовой защиты NAACP в их борьбе за расовое равенство, социальную справедливость и призыв к срочной законодательной реформе,

— заявила Анджелина.

Стало известно, как Анджелина Джоли отметила свой день рождения

После смерти Джорджа Флойда, которая вызвала массовые протесты против жестокости полиции по всему миру, Джоли вела со своими детьми сложные, но очень необходимые беседы о расовой несправедливости и дискриминации.

Сейчас звезда также активно поддерживает различные организации, которые обеспечивают продовольствием пострадавших от коронавируса детей из малообеспеченных семей.

Стало известно, как Анджелина Джоли отметила свой день рожденияАнджелина Джоли с детьми: Ноксом, Вивьен, Паксом, Шайло, Захарой и Мэддоксом

По материалам: www.spletnik.ru


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