Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака

Культура
Игорь Кнышевский0

Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака

Джордана Брюстер и Эндрю Форм

Западные СМИ сообщают о расставании 40-летней актрисы Джорданы Брюстер и 48-летнего продюсера Эндрю Форма. По словам источников, разрыв пары произошел еще в начале года и был очень тихим — после расставания они остались друзьями.

Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака

Они очень уважают друг друга и остаются любящими родителями для двоих свои детей, которых воспитывают вместе,

— рассказал источник.

В браке супруги прожили 13 лет. В 2013 году на свет появился их сын Джулиан, а в 2016 году они стали родителями во второй раз — у них родился сын Роуэн. Обоих детей паре родила суррогатная мать.

Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет бракаЭндрю Форм и Джордана Брюстер с сыном Роуэном

Джордана и Эндрю познакомились на съемочной площадке фильма «Техасская резня бензопилой: Начало». Форм выступил продюсером картины, а Брюстер снялась в главной роли. На двухлетнюю годовщину отношений Форм сделал возлюбленной предложение, подарив ей кольцо с 3,2-каратным бриллиантом в изумрудной огранке.

Через год они сыграли свадьбу — узами брака пара связала себя на частной церемонии на острове Невис.

Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет бракаДжордана Брюсетр с сыновьями Роуэном и Джулианом

По материалам: www.spletnik.ru


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