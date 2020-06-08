«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки о 27-летней разнице в возрасте с подругой: «У меня задор 15-летнего юноши»

Джанлуки Вакки и Шарон Фонсека

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, прославившийся в сети благодаря зажигательным танцам и получивший прозвище «танцующий миллионер», скоро впервые станет отцом: его 25-летняя подруга Шэрон Фонсека беременна. Недавно пара дала интервью, находясь в особняке Вакки в Болонье, рассказав о своих отношениях, начале романа и 27-летней разнице в возрасте.

Сейчас Джанлука и Шэрон делят свое время между Болоньей и Майами, где у Вакки пентхаус. В своей родной Италии предприниматель владеет 15 гектарами земли, на которых обустроены несколько жилых территорий с тремя бассейнами.

Шарон Фонсека и Джанлуки Вакки

Вакки и Фонсека вместе около трех лет, и, как вспомнил он, будущая мать его ребенка заставила «танцующего миллионера» страдать. Они познакомились на съемках одного из его музыкальных клипов.Она заставила меня страдать, это точно. Я думал, что в ту же ночь Шэрон попадет в мои сети, но ошибся! — сказал он.

В ходе беседы пару спросили, не беспокоит ли Шэрон 27-летняя разница в возрасте с возлюбленным. Джанлука решил ответить на этот вопрос за нее.Несмотря на седую бороду, мой задор — это задор 15-летнего юноши,— сказал он о себе.

А Шэрон подтвердила сказанное им.Джан — это открытая книга, человек, от которого я каждый день узнаю что-то новое. Его душа и энергия, как у 15-летнего юноши,— добавила она.

По материалам: www.spletnik.ru