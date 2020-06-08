Тетя принца Гарри о его новой жизни с Меган Маркл в Америке: «Надеюсь, они будут счастливы»

Принц Гарри и Меган Маркл/Графиня Софи

После того, как 35-летний принц Гарри и его 38-летняя супруга Меган Маркл официально сложили с себя королевские обязанности и переехали жить из Великобритании сначала в Канаду, а затем в США, члены британской королевской семьи крайне сдержанно комментировали эту тему. На днях же 55-летняя жена младшего сына королевы Елизаветы II, принца Эдварда, дала интервью британской газете The Sunday Times. В этой беседе графиня Уэссекская Софи рассказала, что думает о переезде и новой жизни герцогов Сассекских, а также провела параллели между отношениями Меган и Гарри и своим браком.

Графиня Софи, принц Эдвард и королева Елизавета II

Графиня Софи призналась, что с момента прихода Меган в их семью она старалась ее всячески поддерживать, потому что сама много лет назад находилась в подобной ситуации. До свадьбы принц Эндрю и Софи, которая на тот момент работала в сфере связей с общественностью, встречались около пяти лет. В интервью графиня Софи рассказала, что ей далеко не сразу удалось добиться авторитета и уважения со стороны остальных членов британской королевской семьи и общественности.

Графиня Софи и Меган Маркл

Мне потребовалось время, чтобы встать на ноги. Не забывайте, у меня было где-то пять лет, чтобы привыкнуть к новому миру, пока мы встречались. Целых шесть месяцев после нашей помолвки я провела в Букингемском дворце. Никто не был уверен, чем это все обернется,

— рассказала Софи.

Именно по этой причине супруга принца Эдварда с самого начала оказывала Меган Маркл поддержку и давала ей необходимые советы. По словам Софи, в их семье принято помогать каждому новому человеку. Даже после переезда герцогов во Фрогмор-коттедж Меган и Софи оставались близки, потому что дом графини и принца Эдварда находился всего в десяти милях от них.

В беседе с журналистами издания графиня Софи рассказала, как отреагировала на отказ Меган и Гарри от королевских обязанностей и их переезд в другую страну.

Я просто надеюсь, что они будут счастливы,

— немногословно отозвалась графиня Софи.

Журналисты также поинтересовались у супруги принца Эдварда, не перелегло ли на их плечи больше королевских обязанностей после ухода Меган и Гарри в отставку. Софи призналась, что не заметила каких-либо изменений, и отметила, что они с мужем, как и прежде, занимаются своими делами.

Меган Маркл и принц Гарри Графиня Софи

По материалам: www.spletnik.ru