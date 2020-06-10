82-летний экс-король Испании Хуан Карлос I оказался под следствием из-за крупного финансового скандала

Бывший король Испании Хуан Карлос I и его сын Филипп VI

На этой неделе испанская прокуратура начала расследование в отношении 82-летнего бывшего короля страны Хуана Карлоса I, которого подозревают в коррупции при заключении национальными компаниями контрактов на строительство железной дороги в Саудовской Аравии. Первым делом прокурорам придется разобраться, можно ли привлечь экс-монарха к уголовной ответственности, если до 2014 года (в этот год он отрекся от престола) у него была неприкосновенность.

Король Филипп VI и король Хуан Карлос I

В 2014 году Хуан Карлос I передал корону своему сыну Филиппу VI, который недавно отказался от наследства из-за разгорающегося финансового скандала вокруг отца. Пресса называла короля Филиппа бенефициаром предполагаемого офшорного фонда, якобы созданного его отцом в 2008 году для получения десятков миллионов долларов. Отказавшись от наследства, сын короля лишил отца ежегодной государственной пенсии в размере 215 тысяч долларов.

Строительство транспортной системы между городами Меккой и Мединой продолжалось с 2009 по 2018 год. Прокуратура теперь проверяет получение испанскими компаниями контрактов на строительство. Расследованием занимаются не только испанские юристы, но и их швейцарские коллеги.

По материалам: www.spletnik.ru