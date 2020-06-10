Алеся Кафельникова появилась обнаженной на обложке журнала Elle

Алеся Кафельникова

В сети появляется все больше обложек летних номеров глянца, сделанных во время пандемии. Вышел и российский Elle, чью июльскую обложку теперь обсуждают в сети. На ней 21-летняя Алеся Кафельникова предстала полностью обнаженной, снявшись на балконе жилого дома. Модель поделилась готовой обложкой со своими фолловерами в инстаграме и написала несколько слов о работе над ней.Позвоните мне на FaceTime. Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь поймать лучи солнца,— пояснила Кафельникова.

Алеся Кафельникова на обложке Elle

Во время самоизоляции Алеся публиковала в соцсети букеты цветов, подаренные, вероятно, новым бойфрендом. В начале мая стало известно его имя: Кафельникова подтвердила роман с Владимиром Новицким, сыном бизнесмена, одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.

Съемка для Elle была, похоже, не единственной работой Кафельниковой, из за которой ей пришлось нарушить самоизоляцию. Впрочем, пандемия не стала для нее и поводом для прекращения путешествий, дальних и не очень.

По материалам: www.spletnik.ru