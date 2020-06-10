Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения дочери Ани Лорак

Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев с детьми

День отмены режима самоизоляции в Москве совпал с праздником в семье 41-летней певицы Ани Лорак — 9 июня ее единственной дочери Софии исполнилось девять лет. И по случаю этого события мама устроила праздник в стиле мультфильма «Семейка Адамс» (The Addams Family), пригласив гостей, среди которых были Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Цвет праздничных платьев Софии и ее мамы соответствовали теме вечеринки, как и торт, приготовленный кондитером Ренатом Агзамовым.Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!— написала Лорак в соцсети в день рождения дочери.

Ани Лорак с дочерью Софией

Филипп Киркоров, Ани Лорак и Сергей Лазарев

Филипп Киркоров, который приходится Софии крестным отцом, пришел на праздник со своими детьми, восьмилетней Аллой-Викторией и семилетним Мартином. Сергей Лазарев тоже пришел поздравить Софию не один, а с шестилетним сыном Никитой. Крестница моя любимая, с днем рождения! Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой до самой огромной, сбудутся. Пусть твои победы, достижения и удачи приносят радость родителям и успех тебе. Всегда рядом, твой крестный,— написал Филипп в инстаграме.

Отца девочки и бывшего мужа Ани Лорак, Мурата Налчаджиоглу, на опубликованных в сети фото с праздника не было, но он тоже поздравил Софию с днем рождения, в том числе и в соцсети, где поделился архивными кадрами.

Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев с детьми

Филипп Киркоров с крестницей и детьми

Видео из инстаграма Филиппа Киркорова

Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией

По материалам: www.spletnik.ru