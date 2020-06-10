Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и младшей дочерью на пляже в Малибу

Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерью Ошин

Лето вступило в свои права и манит горожан пляжным отдыхом. 44-летняя Милла Йовович уделяет много внимания своей младшей дочери, четырехмесячной Ошин, поэтому и на пляж ходит вместе с ней. Сегодня папарацци настигли актрису вместе с мужем, 55-летним Полом Андерсоном, и друзьями на пляже в Малибу, когда все они отдыхали на берегу океана.

Милла сидела на песке, держа дочь на руках, и наблюдала за волнами и людьми на берегу. Двух других дочерей супружеской пары, 12-летней Эвы и пятилетней Дэшиел, с родителями не было.

Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерью Ошин

Самая старшая из дочерей Миллы и Пола недавно присоединилась к родителям во время антирасистской акции — все трое вышли на улицу с плакатами, примкнув к толпе других граждан.

В инстаграме Йовович объяснила, что ей хочется помочь Эве выступить за справедливость и почувствовать себя частью антирасистского движения.Я показала ей, как ее маленькое действие заставило нас всех чувствовать себя связанными с чем-то гораздо большим, чем мы сами и, возможно, вдохновило других действовать,— написала Милла в соцсети после акции.

Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерью Эвой

Милла Йовович с дочерью Ошин

Пол Андерсон и Милла Йовович с Эвой и Дэшиел

По материалам: www.spletnik.ru