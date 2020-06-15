Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели вместе уикенд и подогрели слухи о воссоединении

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели вместе уикенд и подогрели слухи о воссоединении

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Объявленный год назад тайм-аут в отношениях 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта, возможно, себя исчерпал — такие выводы делает пресса, следящая за рэпером и звездой реалити-шоу. Минувшие выходные бывшая пара провела вместе. Кайли и Трэвиса видели выходящими из ресторана в Лос-Анджелесе и на вечеринке.

Инсайдеры подтверждают, что у Дженнер и Скотта хорошие дружеские отношения. Вдобавок они вместе растят двухлетнюю дочь Сторми и втроем проводят время. А вот их друзья не спешат объявлять об окончательном воссоединении семьи.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели вместе уикенд и подогрели слухи о воссоединенииТрэвис Скотт и Кайли Дженнер Кайли и Трэвис прекрасно ладят. Им нравится общаться с одними и теми же людьми. И очевидно, что они много времени проводят со Сторми. Общие родительские обязанности интересуют их сейчас больше, чем возобновление романтических отношений,— считает инсайдер.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели вместе уикенд и подогрели слухи о воссоединении

Сами знаменитости не комментируют свой личный статус, но после расставания каждый из них признавался друг другу в любви. В декабре Скотт заявил в интервью, что всегда будет любить маму своей дочери. Через два месяца Кайли на страницах Harper’s Bazaar назвала его своим лучшим другом, а в день его рождения призналась ему в любви в инстаграме. 

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели вместе уикенд и подогрели слухи о воссоединенииТрэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми

По материалам: www.spletnik.ru


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