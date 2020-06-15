Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели вместе уикенд и подогрели слухи о воссоединении

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Объявленный год назад тайм-аут в отношениях 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта, возможно, себя исчерпал — такие выводы делает пресса, следящая за рэпером и звездой реалити-шоу. Минувшие выходные бывшая пара провела вместе. Кайли и Трэвиса видели выходящими из ресторана в Лос-Анджелесе и на вечеринке.

Инсайдеры подтверждают, что у Дженнер и Скотта хорошие дружеские отношения. Вдобавок они вместе растят двухлетнюю дочь Сторми и втроем проводят время. А вот их друзья не спешат объявлять об окончательном воссоединении семьи.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер Кайли и Трэвис прекрасно ладят. Им нравится общаться с одними и теми же людьми. И очевидно, что они много времени проводят со Сторми. Общие родительские обязанности интересуют их сейчас больше, чем возобновление романтических отношений,— считает инсайдер.

Сами знаменитости не комментируют свой личный статус, но после расставания каждый из них признавался друг другу в любви. В декабре Скотт заявил в интервью, что всегда будет любить маму своей дочери. Через два месяца Кайли на страницах Harper’s Bazaar назвала его своим лучшим другом, а в день его рождения призналась ему в любви в инстаграме.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми

По материалам: www.spletnik.ru