Дакота Джонсон и Крис Мартин провели время с детьми музыканта на пляже в Малибу

Дакота Джонсон и Крис Мартин

Жизнь медленно, но верно возвращается в свое русло. Вот и знаменитости стали все чаще появляться на публике и вернулись к привычному образу жизни. В минувшие выходные на пляже в Малибу решили отдохнуть 30-летняя Дакота Джонсон и 43-летний Крис Мартин. А компанию им составили дети музыканта от брака с Гвинет Пэлтроу: 16-летняя Эппл и 14-летний Мозес. Дакота Джонсон и Крис Мартин с дочерью Эппл

Вместе они очень весело и активно провели время: катались на серфе и играли во фрескобол.

Актриса прекрасно ладит не только с детьми своего бойфренда, но и с его бывшей женой — большой компанией они вместе ездят отдыхать и собираются на семейных торжествах (Дакота даже пригласила Гвинет на свое 30-летие). Говорят, что именно Пэлтроу подтолкнула Мартина к воссоединению со звездой фильма «50 оттенков серого» после того, как они год назад расстались после двух лет отношений.

За личную жизнь своей дочери рада и Мелани Гриффит, которой Мартин очень нравится. Актриса не раз отмечала, что обожает Криса и считает их с Дакотой пару потрясающей.

По материалам: www.spletnik.ru