Имя Зеленского пошло в ход: скандал между «Дизель Шоу», и студией «Квартал 95» разгорелся не на шутку

«Квартал 95» выдал на-гора плагиат – номер с буквами, который точь-в-точь скопировали у Дизель-шоу».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В «Дизель Шоу» выступили с обвинениями в адрес «кварталовцев». Представители «Квартала» попытались оправдаться, заявив, что текст для этого номера они взяли из книги, которая была опубликована еще в 2013 году.

«Эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько…, вот только в этом случае мы 2-е», — написал представитель студии «Квартал 95» Артем Гагарин.

Разгоревшийся скандал после этого не стих, разборки на странице «дизелей» в Facebook продолжаются до сих пор.

В «Дизель Шоу» не согласились с оправданиями «Квартала» и заявили, что после того, как Зеленский покинул студию в связи с избранием на пост президента Украины, номера «кварталовцев» никто не редактирует, поэтому в эфир пускают все подряд.

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