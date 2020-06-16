Кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль поделились новыми снимками в честь 10-й годовщины свадьбы

Кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль

Шведский королевский двор представил новые снимки 42-летней кронпринцессы Виктории и ее 46-летнего супруга, принца Даниэля, сделанные в преддверии 10-й годовщины со дня их свадьбы, которую они отметят 19 июня.

Автором снимков стала шведский фотограф Элизабет Толл. Фотосессия состоялась в парке Хага. На одном снимке, сделанном около павильона Густава III, кронпринцесса позирует в пышном темно-синем платье и в бриллиантовой диадеме.

На портретах, снятых внутри павильона, она продемонстрировала два других образа. Сначала она позировала в нежно-розовом платье от Elie Saab, которое надевала на концерт в Стокгольмском концертном зале накануне своей свадьбы, тиаре от Connaught и серьгах от Vasa, а затем выбрала более элегантный образ, надев строгое кремовое платье, украшенное жемчужной брошью. Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг поженились в Стокгольмском соборе 19 июня 2010 года, в годовщину свадьбы родителей невесты. С Даниэлем Виктория встречалась с 2002 года. Он был ее личным фитнес-тренером. Свои отношения они сначала не афишировали, но спустя год после начала романа заявили о них открыто. Родители кронпринцессы ее выбор одобрили и дали свое согласие на брак (в противном случае она могла бы лишиться права на престол).

На бракосочетании пары присутствовало несколько членов королевских семей со всего мира, включая британских графа и графиню Уэссекских.

В 2012 году супруги впервые стали родителями — на свет появилась их дочь, принцесса Эстелла. А в 2016 году у них родился сын Оскар.

Кронпринцесса Виктория — старшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава. Она является первой в очереди на королевский престол.

По материалам: www.spletnik.ru