В сети появилось видео ссоры историка Олега Соколова с убитой Анастасией Ещенко

Олег Соколов/Анастасия Ещенко

Сегодня российские СМИ обсуждают появление в сети видеозаписи ссоры 63-летнего историка Олега Соколова и 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой его обвиняют. Как заявил журналистам адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева, видео было сделано самим Соколовым за несколько часов до смерти Анастасии. По мнению защиты потерпевшей стороны, появление этих кадров на YouTube выглядит подозрительно. Ненавижу тебя! Уйди с дороги, отпусти меня! Я тебя не люблю больше! — говорит Анастасия Ещенко снимавшему ее на камеру телефона Соколову.

Александра Бакшеева предположила, что он якобы хотел впоследствии использовать эту запись, чтобы подтвердить свою непричастность к исчезновению Анастасии, ведь на последних кадрах видно, что Ещенко уходит из квартиры Соколова.

Вчера подсудимый отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы, так как им якобы поступали угрозы. Почуев тоже прокомментировал появление видео ссоры Соколова и Ещенко в сети. Адвокат заявил об утечке материалов дела и подчеркнул, что защита историка не имеет никакого отношения к этому.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Олег Соколов был задержан полицией 9 ноября — тогда прохожие вытащили его из реки Мойки, в которой он пытался утопить рюкзак. Позже выяснилось, что в сумке у Соколова лежали травматический пистолет и отрубленные женские руки.

Анастасия Ещенко

Олег Соколов

По материалам: www.spletnik.ru