Экс-участница группы Serebro Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера

Катя Кищук

26-летняя бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук готовится к замужеству. Предложение руки и сердца звезде сделал 26-летний британский рэпер Slowthai, настоящее имя которого Тайрон Кеймон Фрэмптон.

Кольцо, которое ей подарил бойфренд, певица показала в инстаграме и написала, что она плачет (разумеется, от счастья!).

Фото из инстаграма Кати Кищук

О личной жизни Кищук не распространяется, поэтому и подробностями радостного события не поделилась. С рэпером она встречается уже около года. Их знакомство произошло за границей во время гастролей певицы (после ухода из группы в 2018 году она занялась сольной деятельностью).

Интересно, что Кищук уже приписывали замужество — год назад появилась информация, что она якобы связала себя узами брака с эстонским музыкантом Томми Кэшем. Впрочем, спровоцировала эти слухи сама звезда, так как опубликовала в инстаграме снимки с бойфрендом в свадебных нарядах, сделанные в Париже, и написала, что сказала возлюбленному «да». Но все это оказалось лишь шуткой — вскоре пара рассталась.

О романе с нынешним бойфрендом Кищук рассказала в одном из прямых эфиров в инстаграме, ну а затем они стали делиться в соцсетях совместными снимками.

Кищук, которая после ухода из группы Serebro выступает под псевдонимом Katerina, сейчас является одной из самых популярных и перспективных российских исполнительниц. Журнал Forbes включил ее в лонг-лист премии «30 до 30».

По материалам: www.spletnik.ru