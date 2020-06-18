Мишель Уильямс

39-летняя Мишель Уильямс стала мамой во второй раз. Подробности появления малыша на свет пока не сообщаются.

О беременности актрисы стало известно на премии «Золотой глобус» в январе, которую она посетила вместе со своим новым возлюбленным Томасом Кайлом. О помолвке с ним звезда объявила в конце прошлого года. При этом всего за несколько месяцев до этого Уильямс рассталась со своим мужем Филом Элверумом, в браке с которым прожила меньше года.

Мишель Уильямс и Томас Кайл Томас Кайл и Мишель Уильямс

С 43-летним Кайлом актриса познакомилась во время съемок сериала «Фосси/Вердон» (Fosse/Verdon) — Томас выступил в качестве одного из его режиссеров и сценаристов. К слову, за роль в нем актриса получила премии «Золотого глобуса» и Гильдии киноактеро США в номинации «Лучшая актриса мини-сериала/телефильма»

Для Томаса этот ребенок стал первым, а вот Мишель уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду, которую она родила от актера Хита Леджера.

Мишель Уильямс с дочерью Матильдой

По материалам: www.spletnik.ru