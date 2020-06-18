Владимир Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль

Владимир Путин

Личная жизнь президента России Владимира Путина редко обсуждается публично — сам глава государства не любит делиться подробностями, и журналистам часто достаются лишь неподтвержденные факты и слухи. Поэтому любая информация из первых уст тут же становится инфоповодом, даже если Путин обронил лишь пару слов.

Владимир Путин

Так случилось и сегодня. Журналист Павел Зарубин опубликовал у себя в инстаграме анонс нового выпуска передачи «Россия. Кремль. Путин». В ролик вошел фрагмент, на котором Зарубин задает Путину вопрос о его внуках, интересуясь могут ли в рабочий кабинет президента попасть их поделки и могут ли они дозвониться напрямую дедушке.

Дозвониться могут. Они дозваниваются,

— лаконично ответил Владимир Владимирович.

Последуют ли иные подробности, пока неизвестно — на этом ролик заканчивается, полная версия передачи выйдет на канале «Россия» в это воскресенье.

Напомним, что впервые о том, что у него есть внуки, Путин рассказал в 2017 году в интервью журналисту Оливеру Стоуну. Во время прямой линии в том же году президент уточнил, что один внук уже ходит в детский сад, а второй недавно родился.

Вопреки расхожему мнению, мои дети и внуки все живут здесь, в России, в Москве, а не за границей,

— сказал тогда президент.

Путин также во время интервью коснулся темы своих дочерей.

Они живут нормальной жизнью, не лезут ни в какую политику, занимаются образованием, живут как все,

— сказал тогда президент.

Подробнее о них Путин не говорит. В прессе предполагаемыми дочерьми Путина называют 33-летнюю Катерину Тихонову, которая в этом году должна была возглавить Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных систем в МГУ, и 34-летнюю Марию Воронцову, которая в начале 2019 года стала совладелицей компании АО «Номеко».

По материалам: www.spletnik.ru