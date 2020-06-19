Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции

Кейт Миддлтон

Вчера после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям: 38-летняя герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham. Там она встретилась с его владельцами и сотрудниками, которые рассказали ей о мерах, предпринятых центром для обеспечения безопасного посещения его клиентами во время эпидемии.

На публике герцогиня появилась в образе в стиле casual: она выбрала коричневые узкие джинсы, светло-голубую рубашку, жилетку от Fjallraven и кроссовки от Superga. В разговоре с владельцами центра герцогиня рассказала, что во время самоизоляции много занималась садоводством вместе со своими детьми, шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

Так, она призналась, что принц Джордж любит играть с венериной мухоловкой, а ее младшие дети выращивают дома помидоры.

Они были невероятно рады вырастить их из семян, и теперь рассада такая же высокая, как они,

— сказала она.Самоизоляцию герцоги Кембриджские вместе с детьми проводили в своем поместье в Анмер-холле. Оттуда Кейт и Уильям продолжали работать удаленно, «выходя в свет» по видеосвязи.

По материалам: www.spletnik.ru