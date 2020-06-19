Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции

Кейт Миддлтон

Вчера после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям: 38-летняя герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham. Там она встретилась с его владельцами и сотрудниками, которые рассказали ей о мерах, предпринятых центром для обеспечения безопасного посещения его клиентами во время эпидемии.

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляцииКейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляцииКейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции

На публике герцогиня появилась в образе в стиле casual: она выбрала коричневые узкие джинсы, светло-голубую рубашку, жилетку от Fjallraven и кроссовки от Superga. В разговоре с владельцами центра герцогиня рассказала, что во время самоизоляции много занималась садоводством вместе со своими детьми, шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

Так, она призналась, что принц Джордж любит играть с венериной мухоловкой, а ее младшие дети выращивают дома помидоры.

Они были невероятно рады вырастить их из семян, и теперь рассада такая же высокая, как они,

— сказала она.Самоизоляцию герцоги Кембриджские вместе с детьми проводили в своем поместье в Анмер-холле. Оттуда Кейт и Уильям продолжали работать удаленно, «выходя в свет» по видеосвязи.

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляцииКейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции

По материалам: www.spletnik.ru


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