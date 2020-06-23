Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Пережив длительную разлуку во время самоизоляции, 38-летняя Бритни Спирс и ее 26-летний бойфренд Сэм Асгари теперь практически не расстаются и проводят время наедине друг с другом. Вчера пара, например, отправилась на пляж.

Все, что тебе нужно, — это любовь и пляж,

— подписала снимок певица.

Несмотря на то что влюбленные находились на воздухе, они надели маски, чему несколько удивились подписчики Бритни.

Думаю, что на пляже можно вполне обойтись и без масок,

— отметил фолловер звезды.

С Сэмом певица встречается уже около четырех лет. Она не скрывает, что хотела бы перейти к новому этапу в их отношениях, — так, она говорила, что хочет родить от бойфренда ребенка. Но тогда на пути у пары встал отец звезды Джейми Спирс, который являлся ее опекуном и выступал против того, чтобы его дочь снова становилась матерью (у Спирс уже есть двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном). Без его согласия звезда не могла снова вступить в брак или стать матерью. Мириться с этим Бритни не намерена и собирается отстоять свою свободу и избавиться от опекунства своего отца, чтобы самостоятельно принимать решения. Пока слушания по этому делу откладываются из-за пандемии коронавируса.

В отношениях Бритни и Сэма, похоже, действительно царит гармония: они не скрывают своих чувств и часто признаются друг другу в любви.

По материалам: www.spletnik.ru