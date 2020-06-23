Кейт Миддлтон продемонстрировала новую прическу во время очередной видеовстречи

Кейт Миддлтон

Вчера вечером 38-летняя Кейт Миддлтон в очередной раз вышла на видеосвязь из своей резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где вместе с мужем и детьми провела несколько последних месяцев самоизоляции. Виртуальную встречу по Zoom герцогиня Кембриджская провела вместе с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз и представителями детских хосписов в Великобритании.

Созвон состоялся в рамках Недели Children’s Hospice Week, которая ежегодно проходит с 22 по 28 июня. Во время этого разговора Кейт Миддлтон отметила неоценимый вклад работников хосписов в это непростое для всего мира время, а также поблагодарила их за самоотверженную работу.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон предстала в непривычном для себя образе. Она не стала завивать крупные локоны, которые уже стали неотъемлемой частью ее стиля, и на этот раз оставила волосы прямыми. Кроме того, герцогиня чуть больше, чем обычно, сдвинула пробор на правую сторону. Многим зрителям трансляции также показалось, что в этот раз волосы Кейт выглядели чуть темнее, чем во время ее недавнего выхода в свет впервые после самоизоляции, и предположили, что она успела прибегнуть к окрашиванию в домашних условиях.

Во время видеозвонка Кейт Миддлтон была одета в платье изумрудного цвета Diane von Furstenberg. В этом наряде герцогиня уже неоднократно выходила в свет в 2011 году — сначала Кейт надевала платье во время королевского тура по Канаде и Калифорнии, а затем появлялась в нем на предсвадебном ужине Зары Филлипс и Майка Тиндалла в Эдинбурге.

Напомним, что в конце прошлой недели Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после самоизоляции. После ослабления карантина супруга принца Уильяма решила вернуться к своим королевским обязанностям и посетила садовый центр Fakenham, где пообщалась с его владельцами и сотрудниками. В этом разговоре Кейт также рассказала, как они вместе с детьми занимались на самоизоляции садоводством, и похвасталась своей рассадой помидоров.

Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон с другими участниками встречи

По материалам: www.spletnik.ru