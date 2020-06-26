Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

Культура
Игорь Кнышевский0
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Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

Билли Лурд и Остин Райделл

28-летний актер Остин Райделл, известный по сериалу «Джеймс Дин» (James Dean), объявил у себя в инстаграме, что его девушка, 27-летняя Билли Лурд, согласилась стать его женой. На радостях Остин опубликовал серию снимков, на которых они запечатлены вдвоем в счастливые минуты. Она сказала «да». На самом деле она сказала «дааа», но я думаю, что это даже лучше, чем «да»?!,— объявил он фолловерам в соцсети.

Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином РайделломБилли Лурд и Остин Райделл

Его роман с дочерью звезды киносаги «Звездные войны» (Star Wars) Кэрри Фишер начался в 2015 году. Судя по снимкам в инстаграме Билли, они с Остином много путешествовали вместе. Лурд пока не прокомментировала свою помолвку.

Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином РайделломБилли Лурд и Кэрри Фишер

Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

По материалам: www.spletnik.ru


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