Шакира с сыновьями отдохнула на пляже в Барселоне

Шакира с сыновьями Сашей и Миланом

В Испании, где уже сняли многие ограничения, введенные из-за коронавируса, теперь наконец можно посещать городские пляжи и купаться в море. Этой возможностью не преминула воспользоваться и 43-летняя певица Шакира. Вчера папарацци сфотографировали ее вместе с детьми, семилетним Миланом и пятилетним Сашей, на пляже в Барселоне.

Шакира с сыновьями Сашей и Миланом

При этом главы звездной семьи, 33-летнего Жерара Пике, вместе с ними не было. Впрочем, это легко объяснить: на днях в Испании после долгого перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу, и сейчас Пике активно тренируется с «Барселоной» и готовится к предстоящим матчам. А учитывая то, что его команда борется за чемпионство, времени на развлечения у него сейчас не так много.

На пляж Шакира с детьми пришли не просто чтобы поплавать в море и понежиться на солнце. Сыновей певица учила бодибордингу, который является разновидностью серфинга. От своего «брата» он отличается тем, что райдер лежит на доске, в то время как серфер стоит.

Сама актриса, похоже, с этим водным видом спорта знакома — она не только учила сыновей кататься на бодиборде, но и с удовольствием сама покоряла на нем волны. Одета она при этом была в более чем подходящую экипировку — гидрокостюм.

Заниматься спортом на суше Шакира любит ничуть не меньше. Певица, как известно, обожает танцы, а кроме того, практикует кикбоксинг, теннис, балет, зумбу, пилатес и другие активности.

По материалам: www.spletnik.ru