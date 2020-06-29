Алла Пугачева проводит время с друзьями и делится «летними» фото

Алла Пугачева

Самоизоляция — все, и можно снова встречаться с друзьями и гулять без ограничений. Что и делает Алла Пугачева, которая на днях рассказала и показала поклонникам, как проходит ее лето. 71-летняя певица поделилась в инстаграме несколькими фотографиями, порадовав фолловеров. На одном снимке Примадонна запечатлена вместе с Александром Буйновым, Валентином и Мариной Юдашкиными и другими приятелями:

Любимые друзья всегда рядом,

— гласит подпись.

Алла Пугачева с Александром Буйновым, Валентином и Мариной Юдашкиными и другими

Подписчики оценили свежий вид звезды — особенно много комплиментов досталось ее яркому зеленому платью в горошек.

Похвалы удостоились и селфи, сделанные Пугачевой на природе:

У меня есть свой лужок,приходи ко мне дружок,

— игриво подписала она фото.

Одним из первых этот пост прокомментировал 44-летний муж артистки Максим Галкин:

Дружок уже в пути.

Фанаты звезд ждут «ответочку» в микроблоге Галкина, который гораздо чаще, чем его супруга, делится подробностями семейной жизни с публикой, показывая, как они проводят время и как растут их с Пугачевой дети Гарри и Лиза.

Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин с детьми

По материалам: www.spletnik.ru