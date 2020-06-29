Бывшие возлюбленные Нюша и Егор Крид представили совместный клип

Егор Крид и Нюша

Егор Крид и Нюша, которые встречались в 2014 году, выпустили клип на совместную песню. После расставания артисты долго время не общались, но музыкант, недавно занявший третье место в списке самых успешных российских звезд, в итоге публично извинился перед бывшей возлюбленной и предложил записать трек Mr. & Ms. Smith, который вышел на новом альбоме Егора «58». Сегодня в сети появилось видео на эту песню.

Она, по словам Нюши, посвящена «всем бывшим». В ней поется о паре, которая живет разными жизнями — каждый идет своей дорогой, поэтому они не могут быть вместе. Судя по всему, вдохновением для трека послужил личный опыт звезд.

Клип снят по всем правилам самоизоляции: видео представляет собой записи экрана смартфона. Егор и Нюша появляются в разных образах, созваниваются, переписываются, ведут прямые эфиры и публикуют сторис.

Когда я смотрела первый монтаж, хотелось пересматривать вновь и вновь. Я в восторге от того, что у нас получилось,

— сообщила певица.

Также специально для видео артисты придумали танец, который предложили повторить своим поклонникам и опубликовать получившееся видео в социальных сетях, запустив тем самым своеобразный флешмоб. Судя по всему, фанатам ролик понравился — за пару часов он набрал 8 тысяч лайков.

По материалам: www.spletnik.ru