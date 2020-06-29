Кэти Перри хотела покончить жизнь самоубийством после расставания с Орландо Блумом: «Я была разбита»

Кэти Перри и Орландо Блум

Это сейчас 35-летняя певица Кэти Перри светится от счастья в ожидании скорого рождения первенца и наслаждается новым радостным этапом в своей жизни, а два года назад все было не так радужно: она рассталась с Орландо Блумом, а ее новый альбом, на который артистка возлагала большие надежды, публика приняла прохладно. Кэти погрузилась в депрессию — все было настолько серьезно, что она подумывала о самоубийстве:

Моя карьера развивалась по нарастающей — все выше, выше и выше. А потом вдруг произошло падение — не такое уж и большое, как я понимаю сейчас. Но тогда для меня это было словно землетрясение. Я столько вложила во все это, что части меня просто не стало. Я как раз рассталась с бойфрендом — сейчас уже отцом моего будущего ребенка, — и надеялась, что мой новый альбом выстрелит (речь об альбоме Witness. — Прим. ред.). Но все получилось совсем не так, и я просто была разбита,

— призналась звезда в эфире радио SiriusXM CBC.

Однако эта черная полоса, во время которой Кэти посещали суицидальные мысли, по-своему оказалась полезной:

Для меня оказалась важно почувствовать себя разбитой — это помогло мне по-другому собрать себя заново, помогло «заземлиться», а не просто прожигать жизнь как поп-звезда. Благодарность — это то, что, возможно, спасло мне жизнь. Потому что если бы не это, я бы утонула в своей печали и, наверное, просто выбросилась бы…

Преодолеть кризис Кэти помогли вера и надежда:

Я нашла вещи, за которые испытывала благодарность. Это было очень тяжело. Я ходила по кругу и повторяла: «Я благодарна, я благодарна» — даже тогда, когда у меня было паршивое настроение. Надежда всегда была со мной, из-за того, что я верю в Бога и во что-то, что больше меня. Я надеюсь, что нечто большее, чем я, создало меня для определенной цели и по определенной причине, что я не одноразовый продукт, что каждый человек был создан с какой-то целью.

Ранее Кэти уже рассказывала, что с психологическими проблемами, с которыми она борется на протяжении всей карьеры, ей всегда помогала справляться ее вера: певица выросла в глубоко религиозной семье — ее родители были пасторами Церкви пятидесятников.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум, которые начали встречаться после афтепати «Золотого глобуса — 2016», расстались в 2017 году, однако разрыв не продлился долго и уже к концу года влюбленные помирились. Актер сделал предложение своей девушке в День святого Валентина в 2019 году, подарив помолвочное кольцо стоимостью пять миллионов долларов. В марте 2020-го пара объявила, что ждет ребенка: малыш станет первым для Кэти и вторым для 43-летнего Орландо — от бывшей жены Миранды Керр у актера есть девятилетний сын Флинн. Уже известно, что у Кэти и Орландо будет девочка.

По материалам: www.spletnik.ru