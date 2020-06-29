Саша Зверева стала мамой в четвертый раз и поделилась снимками новорожденного

Саша Зверева с мужем Дэниелем и новорожденным

На днях 39-летняя экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Пол новорожденного исполнительница пока держит в секрете. Звезда решила быть предельно честной со своими поклонниками в инстаграме, поэтому опубликовала фотографии, сделанные во время схваток и рождения малыша (снимки делал профессиональный фотограф).

Артистка отказалась от помощи врачей в перинатальном центре и рожала дома, в своей квартире в Америке. Многодетная мама призналась, что рожать дома намного приятнее, чем в палате родильного отделения. С ней была акушерка, которая следила за процессом.

Звездочка благополучно доставлена на Землю. Мой самый красивый и глубокий опыт. Всем сердцем наша семья принимает ваши поздравления. Восстанавливаюсь и готовлюсь вам многое рассказать,

— подписала Саша фотографии с новорожденным и супругом Дэниелем.

Зверева рассказала, что схватки у нее начались сразу после тренировки. Она приняла горячий душ, намазалась маслами и согрелась.

Но схватки не успокоились, как это было всегда до этого. Это был второй большой знак. Я заварила чай с black seed oil и медом. Я не хотела общения. Я плакала… Закрывшись в ванной, танцевала (опускала детку вниз, в таз), слушала медитативную музыку (успокаивала засуетившийся ум), засекала в приложении схватки и прислушивалась к их нарастанию. О начале родов не знал никто. Кроме меня, малыша и Бога… Сила схваток стала нарастать. Я начала плакать и прощаться с животиком. Накручивала локоны, понимая, что потом может быть не до них. Уже было не до них… Дэн работал этажом выше. Няня готовила еду этажом ниже. Я была в латентной фазе, раскачивая ее в активную. Я попросила заварить 2 литра ромашки для кружки Эсмарха. Вторую кружку я делала уже на активных схватках. Это был огонь!

— рассказала Зверева в сторис.

Саша Зверева со старшей дочкой

Закончив мейк и волосы, я пошла звать Дэна. Пора. Оставалось 2,5 часа. Но я не могла об этом знать,

— добавила она.

У Зверевой трое детей от разных мужей. Старшей дочери Василисе в этом году исполнится 17 лет, а сыновьям Макару и Льву — 12 и 5 соответственно.

По материалам: www.spletnik.ru