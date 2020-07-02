Кейт Миддлтон и принц Уильям размышляют над тем, чтобы отправить принца Джорджа в школу-интернат

Принц Джордж

В свете последних мировых событий строить планы на будущее теперь решаются разве что единицы, и в их числе, к слову, 38-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцоги Кембриджские уже задумываются о дальнейшем образовании для своего старшего сына принца Джорджа, которому скоро исполнится семь лет. Следующей осенью, когда ему будет восемь, он, согласно королевской традиции, должен будет отправиться учиться в школу-интернат.

Принц Джордж, вероятно, пойдет по стопам своего отца и дяди принца Гарри, которые учились в школе-интернате Ludgrove в Беркшире. Однако, по словам королевского эксперта Ингрид Сьюард, это решение герцоги Кембриджские будут взвешивать «очень тщательно».

Я думаю, что им не нужно будет торопиться с решением. Я сомневаюсь, что королевским особам нужно будет вставать в какие-то очереди. Кейт и Уильям — современные родители, и они будут очень тщательно взвешивать свое решение.Я думаю, они подождут, чтобы посмотреть, как у их детей развиваются личности, и примут во внимание тот факт, будут ли они счастливы жить вдали от дома. Пережив ужасную травму в собственном детстве, Уильям уделяет большое внимание психическому здоровью своих детей,

— поделилась она своим мнением.

Принц Уильям с детьми

Принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые провели последние три месяца на домашнем обучении, являются учениками лондонской школы Thomas’s Battersea. В ней дети могут учиться до 13 лет, однако члены королевской семьи по традиции отправляют детей в подготовительную школу с восьми лет.

Мы привыкли видеть, как члены королевской семьи в наши дни часто нарушают традиции, так что, если Кейт и Уильям сделают все по-своему, это не будет слишком большим потрясением. Я думаю, что мнение Уильяма и Кейт будет таким: если дети счастливы в своей школе, они не будут ничего менять. Но, если бы я была Кейт, я бы чувствовала себя в большей безопасности, если бы Джордж как наследник престола отправился в интернат. Там у него будет больше свободы и он будет защищен от любых внешних опасностей,

— заключила эксперт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

По материалам: www.spletnik.ru