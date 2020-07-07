Беременная Кэти Перри и Орландо Блум на прогулке по пляжу в Санта-Барбаре

Кэти Перри и Орландо Блум

35-летняя Кэти Перри и ее 43-летний жених Орландо Блум вовсю наслаждаются последними беззаботными днями — скоро у пары родится ребенок, и их жизнь полностью изменится. Ну а пока можно неспешно прогуливаться по пляжу, попивая кофе, и принимать солнечные и воздушные ванны.

Вчера влюбленные решили поехать к океану в родной город певицы Санта-Барбару. Вместе с собой на прогулку Кэти и Орландо взяли любимого питомца — крошечного пуделя, который ловко устроился на руках у своего хозяина.

Первый общий ребенок пары (у актера уже есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр) должен появиться на свет в ближайшие недели. Уже давно известно, что у певицы и актера родится дочь. Появления на свет малышки Перри и Блум ждут одинаково сильно. Актер даже недавно признался, что ждет того момента, когда будет вставать ночью, чтобы покормить малышку.

Перри же говорила, что ее беременность выпала не непростое время, из-за чего она даже испытывала проблемы с психическим здоровьем. Звезда рассказывала, что у нее часто менялось настроение и ей было тяжело все время находиться дома на самоизоляции, поэтому иногда она просто уходила в свою машину, чтобы сменить обстановку. Но сейчас эмоциональное состояние Перри явно стало заметно лучше — теперь она позволяет себе прогулки и спокойно готовится к рождению дочери.

По материалам: www.spletnik.ru