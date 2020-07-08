Пэрис Джексон пыталась покончить с собой после смерти отца
Пэрис Джексон
22-летняя Пэрис Джексон рассказала о своих попытках покончить с собой в последнем выпуске своего нового сериала на Facebook Watch под названием Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn. Певица и дочь покойного Майкла Джексона призналась, что стала наносить себе увечья после смерти отца.
Я сильно прибавила в весе, появилась зависимость от еды… а потом двоюродная сестра назвала меня толстой, поэтому я сказала: «Хорошо, я больше не могу этого делать». Вот так я впала в глубочайшую депрессию и стала калечить себя,
— вспоминает она.
Я резала и жгла себя. Я никогда не думала, что умру от этого, потому что я всегда контролировала каждое движение бритвы и знала, как глубоко я себя режу,
— добавила звезда.
Пэрис также сказала, что выброс дофамина (гормон отвечает за внимание и концентрацию, мотивирует и стимулирует к активной жизни) был одной из причин, по которой она себя калечила.
Дофамин — это допинг, он дарит приятные эмоции. Еда, секс, наркотики, музыка и тренировки — есть много вещей, которые вызывают выработку дофамина. Когда я резала себя и делала татуировки, то тоже получала свою дозу дофамина, таким образом я отвлекалась от эмоциональной боли и переключалась на физическую боль и необходимость контроля,
— говорила знаменитость.
Затем Пэрис призналась, что много раз пыталась убить себя.
По материалам: www.spletnik.ru