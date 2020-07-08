Пэрис Джексон пыталась покончить с собой после смерти отца

Пэрис Джексон

22-летняя Пэрис Джексон рассказала о своих попытках покончить с собой в последнем выпуске своего нового сериала на Facebook Watch под названием Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn. Певица и дочь покойного Майкла Джексона призналась, что стала наносить себе увечья после смерти отца.

Я сильно прибавила в весе, появилась зависимость от еды… а потом двоюродная сестра назвала меня толстой, поэтому я сказала: «Хорошо, я больше не могу этого делать». Вот так я впала в глубочайшую депрессию и стала калечить себя,

— вспоминает она.

Я резала и жгла себя. Я никогда не думала, что умру от этого, потому что я всегда контролировала каждое движение бритвы и знала, как глубоко я себя режу,

— добавила звезда.

Пэрис также сказала, что выброс дофамина (гормон отвечает за внимание и концентрацию, мотивирует и стимулирует к активной жизни) был одной из причин, по которой она себя калечила.

Дофамин — это допинг, он дарит приятные эмоции. Еда, секс, наркотики, музыка и тренировки — есть много вещей, которые вызывают выработку дофамина. Когда я резала себя и делала татуировки, то тоже получала свою дозу дофамина, таким образом я отвлекалась от эмоциональной боли и переключалась на физическую боль и необходимость контроля,

— говорила знаменитость.

Затем Пэрис призналась, что много раз пыталась убить себя.

По материалам: www.spletnik.ru