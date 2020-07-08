Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа выпускает дебютный сингл

Риз Уизерспун с дочерью Авой Элизабет и сыном Диконом

В семье 44-летней Риз Уизерспун подрос искатель музыкальной славы — 16-летний сын актрисы и ее первого мужа, 45-летнего актера Райана Филиппа, решил не продолжать профессию родителей, а выбрать свой творческий путь. Дикон Риз Филлипп объявил в инстаграме о скором выходе своего дебютного сингла, записанного совместно с певицей Ниной Несбитт.

Песня называется Long Run, а услышать и оценить ее можно будет уже в грядущую пятницу. Впрочем, родители юноши, похоже, уже послушали композицию: в комментариях к посту сына они отреагировали на новость огненными эмодзи и словами похвалы.

Сингл Дикона Риза Филлиппа

Ава Элизабет Филлипп, Риз Уизерспун, Дикон Риз Филлипп, Джеймс Тот

Известно, что ранее Дикон помогал своей знаменитой маме осваивать TikTok. В свободное от соцсетей и музыкального творчества время, он часто видится со своим отцом. Родители юноши развелись, когда ему было пять лет. Сейчас Риз Уизерспун замужем за агентом Джимом Тотом, в браке с которым родила третьего ребенка — сына Теннесси Джеймса Тота. У актрисы, помимо двух сыновей, есть 20-летняя дочь Ава Элизабет Филлипп.

Райан Филипп с сыном Диконом

По материалам: www.spletnik.ru