Алсу показала редкое фото с мужем и тремя детьми

Ян Абрамов и Алсу

37-летняя певица Алсу активно ведет свой инстаграм, но если старшие дочери звезды — 13-летняя Сафина и 12-летняя Микелла — часто появляются в блоге у мамы, то младший сын Рафаэль — нет: Алсу с мужем Яном Абрамовым, тоже редким гостем на ее странице, предпочитают пока не показывать мальчика публике. В День семьи, любви и верности, который в России отмечали 8 июля, артистка сделала исключение и опубликовала редкий кадр со всеми членами семьи.

Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь! Берегите своих самых родных и близких,

— подписала снимок звезда.

Ян Абрамов и Алсу с детьми

Правда, и в этот раз лицо Рафаэля сложно было разглядеть за очередной «маской»: Алсу еще ни разу не показала лицо сына, которому в августе исполнится четыре года.

О сыне Ян Абрамов и Алсу, которые вместе уже 14 лет, мечтали давно. По семейной традиции Ян Абрамов назвал сына в честь своего отца.

Ян Абрамов и Алсу

Мне нравится имя Рафаэль — оно красивое, сильное, интернациональное. Кстати, нашу старшую дочь Сафину тоже назвал муж, а вот Микелла получила имя по нашей общей договоренности,

— рассказывала Алсу.

Алсу с детьми

В центре внимания публики пока, к слову, находится именно Микелла: девочка пошла по стопам матери и занялась пением. Юная артистка уже записала несколько песен и выпустила клип, а также получила широкую — и скандальную — известность после участия в шоу «Голос. Дети»: Микелла стала победительницей проекта, но результаты были аннулированы, так как выяснилось, что голоса за нее были «накручены» — с помощью родителей.

Алсу с дочерьми Сафиной и Микеллой

По материалам: www.spletnik.ru