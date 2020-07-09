Лиза Арзамасова высказалась о романе с Ильей Авербухом: «Чего вы так расшумелись?»

Лиза Арзамасова/Илья Авербух

Два дня назад стало известно о романе 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Новость стала большой неожиданностью для общественности, так как публика по-прежнему зачастую с большим непониманием относится к неравным бракам и отношениям между влюбленными с большой разницей в возрасте. Судя по всему, «атаковать» стали и звезду сериала «Папины дочки». Сегодня Арзамасова написала в инстаграме большой пост о романе с Авербухом. И хотя его имени она так и не упомянула, очевидно, что ее сообщение было посвящено как раз общественной реакции на их союз.

Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»… Вы чего? Ребята?Прописная истина: у каждого из нас, помимо работы, общения, выхода в сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий — и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого большая и очень часто совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, — суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом «не мое дело». Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат — я еще благодарнее. Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «против лома нет приема». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо. Разве этого мало? А уж как там все в деталях, какая разница? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— написала она.

После этого публичного сообщения Арзамасову поддержали многие ее звездные друзья и коллеги. Юлия Пересильд отметила, что это только начало, и посоветовала актрисе «не тратить себя».

Авербух, кстати, уже тоже прокомментировал свой роман с актрисой. Вдаваться в подробности он не стал, но сказал, что они с Лизой «строят отношения».

Высказалась о новых отношениях бывшего мужа и его экс-супруга Ирина Лобачева, с которой они вместе воспитывают 16-летнего сына Мартина. Фигуристка отметила, что ему «давно уже пора встречаться с нормальной девушкой», какой она, судя по всему, и считает актрису. Однако она также выразила сомнение в том, что Мартин одобрит выбор своего отца.

Неизвестно, что получится из этого романа. Я думаю, что наш сын не очень этому рад. Ну а, может, и рад. Кто знает?

— отметила она в интервью «МК».

По материалам: www.spletnik.ru