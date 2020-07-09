Принц Карл Филипп и принцесса София поделились снимками с семейного пикника с детьми

Принцесса София/ее сыновья Александр и Гавриил

41-летний шведский принц Карл Филипп и его 35-летняя супруга, принцесса София, делают все возможное, чтобы это лето запомнилось их двоим сыновьям, несмотря на пандемию коронавируса. Например, вчера Карл и София вместе с четырехлетним Александром и двухлетним Гавриилом отправились в семейный поход в заповедник Нюнес.

На природе супруги вместе с детьми наслаждались свежим воздухом, много гуляли, а в завершение дня устроили пикник прямо на берегу озера Гисесен. На прогулку Карл и София также взяли любимого пса, который с удовольствием искупался в озере после жаркого дня. Снимками, сделанными на территории заповедника, пара несколько часов назад поделилась на своей официальной странице в инстаграме.

Принцесса София с сыновьями

Мы побывали на смотровой площадке в природном заповеднике Нюнес. Всем горячо рекомендуем посетить это место! Мы приезжаем сюда, чтобы насладиться видами, погулять и искупаться в прекрасном озере Гисесен, — гласит подпись к снимкам.

Принц Карл Филипп с сыном Александром

На прошлой неделе принц Карл Филипп и принцесса София также устроили веселое развлечение для себя и своих сыновей. Все вместе они отправились на велосипедную прогулку по сельской местности. В какой-то момент они сделали небольшой перерыв и остановились перекусить в местном кафе, где дети смогли подружиться с одним из его постоянных «работников» — пушистым белым кроликом.

Принцесса София

Принц Карл Филипп

Напомним, осенью прошлого года король Швеции Карл XVI Густав лишил своих внуков титулов Их Королевских Высочеств и заявил, что они больше не имеют права претендовать на шведский престол. При этом дети принца Карла Филиппа и его младшей сестры Мадлен сохранят свои титулы принцев и принцесс, герцогов и герцогинь, ранее предоставленные королем, но не будут обременены какими-либо королевскими обязанностями. Изменения не коснулись детей старшей дочери короля, кронпринцессы Виктории, — за ними сохраняются королевские титулы и обязанности.

Сыновья принцессы Софии и принца Карла Филиппа

По материалам: www.spletnik.ru