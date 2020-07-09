«Проклятие» сериала «Хор»: как коллеги и поклонники Наи Риверы отреагировали на ее предполагаемую гибель

Ная Ривера

Сегодня стало известно, что 33-летняя звезда сериала «Хор» (Glee) Ная Ривера пропала без вести после прогулки на лодке по озеру Пиру в штате Калифорния, на которую она отправилась вместе со своим четырехлетним сыном Джози (мальчик был обнаружен в лодке живым спустя несколько часов, на нем был спасательный жилет). Как полагают в полиции округа Вентура, актриса предположительно мертва. Но, несмотря на это, ее близкие и поклонники продолжают верить в лучшее и надеются на то, что ее спасут.

Ная Ривера с сыном Джози

На новость о пропаже Риверы уже отреагировали ее коллеги по сериалу «Хор», в котором она исполнила роль чирлидерши Сантаны Лопес, а также другие знаменитости. Гарри Шам-младший, Хизер Моррис, Икбал Теба, Макс Адлер, Саймон Кертис и другие написали, что молятся за ее спасение.

Да помогут все молитвы, которые есть, вернуть нашу Наю. Нам нужны твои любовь и свет,

— написала Моррис.

Ная Ривера и Хизер Моррис в сериале «Хор»

Это душераздирающе. Молюсь, чтобы они нашли Наю и она воссоединилась со своим сыном,

— выразила надежду Крисси Фит.

Молюсь за прекрасную Наю Риверу. Мы снялись вместе в ее первом телесериале «Королевская семья», и с тех пор я наблюдала расцвет ее карьеры. Господи, пожалуйста, не обрывай эту жизнь,

— отметила Джеки Гарри.

Поклонники звезды тоже выражают надежду на ее спасение и делятся собственным опытом того, как сериал «Хор» помог им лучше узнать себя и принять себя такими, какие они есть.

История Сантаны Лопес была вдохновением. Ная Ривера представила ее так красиво, она всегда была соратницей ЛГБТ-сообщества (по сценарию героиня Риверы была лесбиянкой. — Прим. ред.). Молюсь, чтобы ее нашли живой. Ная Ривера в роли Сантаны — тот человек, благодаря которому я поняла, что любить девушек — это нормально. Благодаря ей я стала чувствовать себя комфортно в том, кто я есть. Пожалуйста, найдите ее. Поиски не должны быть остановлены,

— пишут фанаты Риверы.

Хизер Моррис и Ная Ривера Хизер Моррис в сериале «Хор»

История с пропажей звезды в очередной раз заставила поклонников шоу вспомнить, что его главных героев преследует злой рок. В жизни многих актеров, снявшихся в сериале, было немало трагедий: из-за передозировки наркотиков скончался Кори Монгайт, а другой актер, Марк Саллинг, покончил жизнь самоубийством, после того как был признан виновным в хранении детской порнографии.

Ная Ривера во время съемок в «Хоре», в 2010 году, забеременела от своего бойфренда Райана Дорси, она сделала аборт, так как думала, что ребенок помешает ее карьере. Через пять лет она родила от него сына Джози.

Сына звезда нашли в лодке спящим. Он рассказал, что они вместе с мамой плавали в озере. Затем он вернулся в лодку, а Ная пропала. В лодке был обнаружен еще один спасательный жилет, так что, очевидно, она плавала без него. По словам местного шерифа, тот факт, что Ривера была в воде, говорит о том, что она, скорее всего, утонула.

Крупномасштабная поисково-спасательная операция, в которой были задействованы беспилотники, водолазы и катер шерифа, продолжалась несколько часов и была завершена в десять вечера. Работа возобновится завтра рано утром.

Ная Ривера с сыном Джози

По материалам: www.spletnik.ru