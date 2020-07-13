27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым

Бенджамин Кио с матерью Лизой Пресли

Американские СМИ сообщили о смерти внука иконы американской поп-культуры Элвиса Пресли — 27-летнего Бенджамин Кио. По сообщениям портала TMZ, накануне молодой человек был найден мертвым в своих апартаментах в Калабасасе, штат Калифорния. Бенджамин, который был очень похож на своего звездного дедушку, погиб от огнестрельного ранения, которое, по предварительной версии, нанес себе самостоятельно.

Мать Бенджи и единственная дочь Элвиса Пресли, 52-летняя Лиза, шокирована произошедшим и буквально убита горем. Бенджамин был сыном Лизы от первого брака с певцом и автором песен Дэнни Кио. У дочери «короля рок-н-ролла» осталась 31-летняя дочь Райли и 11-летние девочки-близняшки, рожденные в четвертом браке.

Лиза Пресли с сыном Бенджамином и дочерьми

Сердце Лизы разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она очень любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни,

— заявил изданию TMZ представитель Лизы Пресли Роджер Видыновски.

О жизни внука Элвиса Пресли было известно немногое — он, как и его звездные родственники, увлекался музыкой.

Бенджамин Кио с матерью Лизой Пресли

Напомним, что «король рок-н-ролла» Элвис Пресли умер в 1977 в возрасте 42 лет, но по сей день остается иконой американской поп-культуры и входит в тройку самых покупаемых солистов мира. Артист записал 150 альбомов и был трижды награжден премией «Грэмми». Причиной смерти Пресли стала остановка сердца на фоне приема чрезмерной дозы различных медикаментов (по одной из версий, это были наркотики). Из-за полузасекреченного расследования также существует множество других версий смерти артиста, наряду с популярной легендой, что певец до сих пор жив.

Элвис Пресли

По материалам: www.spletnik.ru