Муцениеце не знала, что бывший муж Прилучный отдыхает вместе с Мирославой Карпович: «Отпускала детей только с папой»

Агата Муцениеце

Новости о том, что 32-летний Павел Прилучный улетел отдыхать в Крым вместе с двумя детьми от брака с Агатой Муцениеце и своей новой 34-летней возлюбленной Мирославой Карпович появились еще неделю назад. В сети ходят снимки папарацци, на которых Мирослава влюбленно смотрит на Павла, носит на руках и крепко обнимает его четырехлетнюю дочь Мию и проводит время с сыном нового бойфренда.

После публикации этих фото бывшую супругу Павла буквально завалили вопросами в сети: в основном подписчики интересовались, как Агата позволила бывшему мужу взять на отдых с новой возлюбленной их двоих маленьких детей, которые еще не до конца понимают, что родители действительно расстались. Только сегодня Муцениеце наконец ответила на этот интересующий многих вопрос одной из своих подписчиц в инстаграме.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми

Я отпускала только с папой,

— сказала Агата, тем самым объяснив, что попросту не знала, что Прилучный берет с собой в семейный отпуск еще и свою новую возлюбленную.

Напомним, что после появления в сети фотографий с отдыха Павла с детьми и Мирославой Карпович актер обратился к журналистам и поклонникам. В этом посте он объяснил, что после развода с Агатой у него в жизни начался новый этап, а также попросил журналистов и поклонников не лезть в его личные дела.

Агата Муцениеце с детьми

Дорогие друзья, фолловеры, хейтеры, троллеры, СМИ и прочая достопочтенная публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы вы поняли — мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие. Я такой же человек, как и вы, и я абсолютно уверен в том, что вам так же, как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось вам пожелать меньше тратить времени на меня и как можно больше на себя, свой дом, свое окружение и свою личную жизнь,

— написал Прилучный.

Мирослава Карпович

Кстати, накануне в прессе появились новые подробности отношений Павла и Мирославы. Соседи из подмосковного поселка, в котором живет актер, утверждают, что еще до отпуска Карпович переехала в загородный коттедж бойфренда, перевезла туда все свои вещи и теперь чувствует себя в нем как дома. По словам жителей поселка, Мирослава не забывает напомнить домработнице и персоналу дома, что она теперь его новая хозяйка.

Павел Прилучный с дочерью Мией на отдыхе в Крыму

По материалам: www.spletnik.ru