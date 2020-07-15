Джим Кэрри с теплотой вспомнил свой роман с Рене Зеллвегер: «Любовь всей моей жизни»

Джим Кэрри и Рене Зеллвегер

За время карантина распалось немало звездных пар. Пожалеют ли они об этом, спустя годы, гадать сложно, зато теперь мы знаем наверняка, что бывшую любовь так и не смог отпустить из сердца Джим Кэрри.

Во время недавнего интервью Sirius XM 58-летний признался, что до сих пор вспоминает свой роман с Рене Зеллвегер. Актриса, которой сейчас 51 год, встречалась с Джимом около года после того, как они вместе работали на площадке фильма «Я, снова я и Ирен» — в 2000 году пара распалась.

Джим Кэрри и Рене Зеллвегер

Она была действительно особенной для меня, любовь всей моей жизни,

— отметил Кэрри, который упоминает роман с актрисой и в своей автобиографической книге Memoirs and Misinformation.

Кадр из фильма «Я, снова я и Ирен»

Несмотря на то, что отношения были непродолжительными, Джим, похоже, испытывал к ней серьезные чувства, о которых охотно вспоминает и два десятка лет спустя.

Впрочем, Кэрри, кажется, вообще с теплом относится к бывшим возлюбленным. Так, в своей автобиографии он упоминает и роман с певицей Линдой Ронстед, которая была старше него на 11 лет. Сам Кэрри на тот момент еще не был известным актером.

Я ценю людей, которые были в моей жизни за то добро, которое они мне дали, и именно поэтому Ронстед занимает особое место в книге. Потому что, вы знаете, некоторым людям, которые смотрят на это со стороны, это могло показаться, что я был этакий мальчик для развлечений, но она относилась ко мне с невероятным уважением,

— отметил Джим.

Напомним, что после расставания с Кэрри Рене вышла замуж за музыканта Кенни Чесни в 2005 году, но они развелись всего через четыре месяца. Она также встречалась с Брэдли Купером и музыкантом Дойлом Брэмхоллом II, с которым она рассталась в прошлом году.

Джим был женат на Мелиссе Уомер с 1987 по 1995 год, в 1996 году у него был непродолжительный брак с Лорен Холли. Он также встречалась с Дженни Маккарти с 2005 года по 2010 год. Был в жизни Кэрри и роман, завершившийся трагически. Его девушка Катриона Уайт, которая была младше него на 25 лет, покончила с собой через неделю после расставания с актером в 2015 году. Ей было 28 лет. Позднее в ее компьютере было обнаружено сообщение, которое она написала Джиму за два года до своей смерти. В нем она обвинила Кэрри в том, что он превратил ее жизнь в разврат с сексом и наркотиками, а также заразил ее герпесом.

По материалам: www.spletnik.ru