Крис Хемсворт наслаждается семейным отдыхом в Квинсленде с женой Эльзой Патаки и детьми

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

36-летний Крис Хемсворт вместе с 43-летней супругой Эльзой Патаки и тремя детьми (у них сейчас как раз школьные каникулы) проводят время в Квинсленде. Звездная пара вместе с семилетней Индией и шестилетними близнецами Сашей и Тристаном наслаждаются пляжным отдыхом.

В среду звезда фильма «Тор» поделился серией отпускных снимков.

Еще несколько невероятных дней на австралийском побережье,

— написал актер под фото.

На одном из кадров актер продемонстрировал стальные мускулы, позируя топлес перед своим фургоном. Крис также поделился романтической фотографией Эльзы, сидящей на пляже и наблюдающей за закатом, и снимком, сделанным у костра.

Похоже, что дети во время похода веселились от души и знакомились с местной дикой природой. К звездной семье также присоединились друзья, в том числе Люк и Эйприл Мунро, а также брат Криса Лиам Хемсворт.

До поездки Хемсворт изолировался в особняке в городе Байрон-Бэй. Крис недавно сказал GQ, что ему нравится проводить больше времени с семьей, и он находит плюсы в карантине.

Обычно я трачу много времени на поездки из страны в страну из-за разных съемках, и я провожу много времени в самолете и в аэропорту, поэтому мне очень понравилась возможность побыть некоторое время с моей семьей и друзьями,

— сказал он.

В скором времени звезда «Мстителей» сыграет в байопике о Халке Хогане. Премьера картины состоится на стриминговой платформе Netflix. Дата релиза пока неизвестна.

По материалам: www.spletnik.ru