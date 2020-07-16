Беременная Кэти Перри и Орландо Блум на поисках своего пропавшего пса в Санта-Барбаре

Орландо Блум и Кэти Перри

Незадолго до рождения долгожданной дочери в семье 35-летней Кэти Перри и 43-летнего Орландо Блума произошло грустное событие — они потеряли любимого домашнего питомца, рыжего той-пуделя по кличке Майти. Собака пропала еще 14 июля в районе Монтесито, неподалеку от дома пары в Санта-Барбаре.

Вчера расстроенные произошедшим Кэти и Орландо прочесали всю округу в поисках хоть каких-то зацепок. Они разговаривали с прохожими и останавливали проезжающих автомобилистов, чтобы узнать, не видели ли они пропавшего пса. В один из таких моментов пара попала в объективы репортеров — на снимке они интересуются у водителя автомобиля хоть какой-то информацией об их любимом питомце.

Орландо Блум и Кэти Перри

Вчера же Орландо также дал клич в своем инстаграме. Он опубликовал фото пса и попросил всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, помочь им в поисках.

Майти пропал! Все произошло в районе Монтесито. Пес чипирован и у него на ошейнике указан наш номер телефона. Если вы отвезете его к местному ветеринару, в приют или полицейский участок, его смогут вернуть мне взамен на вознаграждение. Пожалуйста, присылайте только реальную информацию. Мое сердце уже разбито, не усугубляйте положение своими оскорбительными комментариями,— написал Орландо, не уточнив при каких именно обстоятельствах пропал Монтесито.

Пока поиски не принесли результатов, что безумно огорчает Орландо. Он завел Майти еще в 2017 году, практически в то же время Кэти взяла себе похожую собаку, которую назвала Наггет. Орландо брал Майти не только на прогулки по городу, но и на различные светские мероприятия, а также в поездки по миру.

Орландо Блум с любимым питомцем

Предыдущую потерю любимого питомца Орландо Блум переживал очень тяжело. Он даже сохранил скелет своего пса Сиди, который умер в 2016 году от болезни печени.

Он был отличным компаньоном, и я очень грустил, когда он умер. Я сохранил его скелет, чтобы он всегда оставался со мной. Я знаю, что это звучит немного странно, но эта композиция сделана со вкусом и благодаря ей я по-прежнему могу пожелать Сиди спокойной ночи,

— рассказывал Блум в одном из интервью.

По материалам: www.spletnik.ru