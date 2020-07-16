В обнимку за справедливость: Кайя Гербер и Кара Делевинь замечены на протестной акции

Кайя Гебер и Кара Делевинь

В США не утихают протесты движения Black Lives Matter. В одной из демонстраций, которая состоялась в Лос-Анджелесе вчера, приняли участие 18-летняя Кайя Гербер и 27-летняя Кара Делевинь.

Девушки стояли, обнявшись, в ряду других активистов. И хотя социальная дистанция не соблюдалась, о защитных масках модели все-таки позаботились.

Кайя Гербер и Кара Делевинь

Обе и ранее принимали участие в подобных протестах, так что вполне возможно, что общие взгляды и гражданская позиция еще больше укрепили дружбу девушек.

Кара также поделилась в сторис несколькими видео с акции: на кадры попали, впрочем, не только выступления музыкантов, но и очередные задержания полицией.

Покидали демонстрацию Кайя и Кара, держась за руки, — по сведениям репортеров они отправились на встречу с общей подругой, 25-летней Маргарет Куэлли.

Всех троих объединяет, к слову, не только дружба, но и общие рабочие проекты. Так, недавно Кайя снялась в режиссерском дебюте Кары — клипе певицы Rainsford, которая является сестрой Маргарэт.

Кайя Гербер в клипе Rainsford

Девушки довольно тесно общаются и не раз делились общими фотографиями в своих блогах. Общество Кайи и Маргарэт Кара предпочитает после расставания со своей девушкой Эшли Бенсон, которая сейчас встречается с рэпером G-Eazy. К слову, недавно Делевинь благородно защитила свою экс-возлюбленную от нападок хейтеров, которые посчитали, что та изменяла Каре.

Сейчас как никогда важно распространять любовь, а не ненависть. Все, кто хейтит Эшли Бенсон, пожалуйста, прекратите. Вы не знаете всей правды, только она и я знаем, и именно так все и должно быть,

— написала тогда Кара.

По материалам: www.spletnik.ru