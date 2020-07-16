В обнимку за справедливость: Кайя Гербер и Кара Делевинь замечены на протестной акции
Кайя Гебер и Кара Делевинь
В США не утихают протесты движения Black Lives Matter. В одной из демонстраций, которая состоялась в Лос-Анджелесе вчера, приняли участие 18-летняя Кайя Гербер и 27-летняя Кара Делевинь.
Девушки стояли, обнявшись, в ряду других активистов. И хотя социальная дистанция не соблюдалась, о защитных масках модели все-таки позаботились.
Кайя Гербер и Кара Делевинь
Обе и ранее принимали участие в подобных протестах, так что вполне возможно, что общие взгляды и гражданская позиция еще больше укрепили дружбу девушек.
Кара также поделилась в сторис несколькими видео с акции: на кадры попали, впрочем, не только выступления музыкантов, но и очередные задержания полицией.
Покидали демонстрацию Кайя и Кара, держась за руки, — по сведениям репортеров они отправились на встречу с общей подругой, 25-летней Маргарет Куэлли.
Всех троих объединяет, к слову, не только дружба, но и общие рабочие проекты. Так, недавно Кайя снялась в режиссерском дебюте Кары — клипе певицы Rainsford, которая является сестрой Маргарэт.
Кайя Гербер в клипе Rainsford
Девушки довольно тесно общаются и не раз делились общими фотографиями в своих блогах. Общество Кайи и Маргарэт Кара предпочитает после расставания со своей девушкой Эшли Бенсон, которая сейчас встречается с рэпером G-Eazy. К слову, недавно Делевинь благородно защитила свою экс-возлюбленную от нападок хейтеров, которые посчитали, что та изменяла Каре.
Сейчас как никогда важно распространять любовь, а не ненависть. Все, кто хейтит Эшли Бенсон, пожалуйста, прекратите. Вы не знаете всей правды, только она и я знаем, и именно так все и должно быть,
— написала тогда Кара.
По материалам: www.spletnik.ru