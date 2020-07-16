В последний вагон: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

Культура
Игорь Кнышевский0
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В последний вагон: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

Канье Уэст

43-летний Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах — это подтверждает соответствующая Форма №1, опубликованная на сайте Федеральной избирательной комиссии Америки. Из этого документа следует, что супруг Ким Кардашьян будет баллотироваться от комитета под названием «Канье-2020».

При этом партия рэпера будет называться BDY, что расшифровывается, как «вечеринка по случаю дня рождения». Ранее Канье объяснял, что его выигрыш на выборах будет восприниматься как всеобщий день рождения.

В последний вагон: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборахКанье Уэст

Примечательно, что с подачей заявки Канье буквально заскочил в последний вагон. Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США вчера в штате Оклахома, где 15 июля было крайним сроком для подачи заявки. В других штатах Канье эти сроки пропустил.

Напомним, что Канье Уэст заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны 4 июля, в День независимости США.

В последний вагон: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборахКанье Уэст и Ким Кардашьян

Теперь мы должны осуществить надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов,

— написал рэпер в своем твиттере.

Многие звезды поддержали желание Канье Уэста участвовать в выборах, в их числе был Илон Маск, Пэрис Хилтон, Пирс Морган и многие другие. Одобрила решение супруга и Ким Кардашьян. Она призналась, что Канье мечтал баллотироваться на президентских выборах в течение многих лет и всегда был очень увлечен политикой.

В последний вагон: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

По материалам: www.spletnik.ru


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