В последний вагон: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

Канье Уэст

43-летний Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах — это подтверждает соответствующая Форма №1, опубликованная на сайте Федеральной избирательной комиссии Америки. Из этого документа следует, что супруг Ким Кардашьян будет баллотироваться от комитета под названием «Канье-2020».

При этом партия рэпера будет называться BDY, что расшифровывается, как «вечеринка по случаю дня рождения». Ранее Канье объяснял, что его выигрыш на выборах будет восприниматься как всеобщий день рождения.

Канье Уэст

Примечательно, что с подачей заявки Канье буквально заскочил в последний вагон. Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США вчера в штате Оклахома, где 15 июля было крайним сроком для подачи заявки. В других штатах Канье эти сроки пропустил.

Напомним, что Канье Уэст заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны 4 июля, в День независимости США.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Теперь мы должны осуществить надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов,

— написал рэпер в своем твиттере.

Многие звезды поддержали желание Канье Уэста участвовать в выборах, в их числе был Илон Маск, Пэрис Хилтон, Пирс Морган и многие другие. Одобрила решение супруга и Ким Кардашьян. Она призналась, что Канье мечтал баллотироваться на президентских выборах в течение многих лет и всегда был очень увлечен политикой.

По материалам: www.spletnik.ru