Вечеринка с сыновьями и поздравление от новой девушки: как Брайан Остин Грин отметил 47-летие

Брайан Остин Грин с сыновьями

Вчера звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Брайан Остин Грин отпраздновал день рождения, — актеру, который пару месяцев назад объявил о расставании с 34-летней Меган Фокс после 10 лет брака, исполнилось 47 лет. Провести этот день Брайан решил в узком семейном кругу — с их с Меган сыновьями Ноа, Бодхи и Джорни.

Мальчики вместе с папой собрались на кухне загородного дома, затем Брайан вынес яркий праздничный торт в радужных цветах и начал зажигать на нем свечи, а малыши завороженно наблюдали за процессом. Снимком, сделанным в этот самый момент, Грин поделился в инстаграме, сопроводив его лишь улыбающимся смайлом.

Брайан Остин Грин с сыновьями

Неизвестно, присутствовала ли на семейной вечеринке 38-летняя австралийская модель Тина Луис, с которой ему приписывают роман, — возможно, именно она и запечатлела Брайана с детьми. При этом девушка отметилась в комментариях под этим фото.

Оууу, прекрасный момент! С днем рождения,

— написала Тина, поставив рядом смайл в виде желтого сердца.

Тина Луис

Меган Фокс воздержалась от публичных поздравлений своего пока еще законного супруга. После расставания с Брайаном она большую часть времени проводит со своим новым бойфрендом, рэпером Колсоном Бэйкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. Поговаривают, что именно Бэйкер стал причиной расставания Фокс и Грина, несмотря на то что сам Брайан заявлял, что рэпер не имеет к этому никакого отношения.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Самого Грина после расставания с женой успели заподозрить сразу в нескольких романах. Сначала его видели в компании 25-летней американской модели Кортни Стодден, которая недавно назвала его бабником, а потом он попался на глаза папарацци вместе с Тиной Луис. Правда, инсайдеры утверждают, что они всего лишь друзья и обсуждают свое дальнейшее музыкальное сотрудничество. Брайан Остин Грин

По материалам: www.spletnik.ru