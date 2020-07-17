Дмитрий Песков рассказал о том, как сложилась его семейная жизнь с Татьяной Навкой

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков редко комментирует свою семейную жизнь, но в недавнем интервью Юрию Костину для проекта «Личные Связи» ответил на вопросы о жене Татьяне Навке. Этим летом была пятая годовщина их свадьбы, и в интервью Песков утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли себя счастливым человеком. Костин попросил политика рассказать историю знакомства с женой.Всего я рассказать не могу, но скажу, что у нас ранее были семьи, у нас есть дети от предыдущих семей, и она, и я признательны нашим предыдущим семьям за прожитые годы. Сначала мы говорили друг другу: «как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет», а потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали,— сказал Песков.

Дмитрий Песков

Брак с фигуристкой стал для него третьим: первой женой Дмитрия Пескова была внучка советского полководца Семена Буденного Анастасия, в браке с которым родился сын Николай. Второй раз пресс-секретарь президента женился на Екатерине Солоцинской, дочери дипломата Владимира Солоцинского. У супругов есть дочь Елизавета и два сына — Мик и Дени. Вместе с Татьяной Навкой Песков растит дочь Надежду.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

В беседе с Костиным Песков признался, что не представляет свою жизнь без работы, как и его жена Татьяна.Я человек, который не может без работы, и у меня семья такая — у меня жена не может без работы, но я не фанатичный трудоголик, то есть мне нужно и много поработать, а после того, как много поработать, мне нужно определенное время для неги,— ответил Песков.

По материалам: www.spletnik.ru