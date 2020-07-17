Добавили перца: в сети обсуждают, как сестры Кардашьян-Дженнер скопировали образы Spice Girls

Кортни, Ким и Хлое Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер

Большое семейство Кардашьян-Дженнер снова вместе! Знаменитые сестры поделились в соцсетях первым совместным снимком с начала пандемии. Судя по нарядам, фото было сделано во время празднования дня рождения Хлое Кардашьян в конце июня.

Кортни, Ким и Хлое Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер

На новом снимке Кортни, Ким, Хлое, Кайли и Кендалл предстали в образах, отсылающих к культовой группе 90-х Spice Girls — именно так Ким подписала снимок. Параллель весьма уместна, ведь сегодня сестры Кардашьян-Дженнер такой же феномен поп-культуры, как исполнительницы хита Wanna Be.

Косплей, впрочем, получился не буквальным — звезды реалити-шоу и соцсетей и сами обладают выразительным фирменным стилем, но интерпретация весьма интересна.

Роль Пош Спайс (она же Виктория Бекхэм) на себя явно взяла Кортни Кардашьян. Темные волосы с прямым пробором, темное мини-платье — общие черты явно есть. Ким, которая недавно покрасила волосы с красный цвет определенно символизирует Джинджер Спайс — Джерри Холлиуэл.

Кайли Дженнер, как самая младшая в семье, явно достойна звания Бейби Спайс — Эммы Бантон. Розовые волосы, сумка Dior c цветочным принтом, но при этом латксные брюки — сочетание сексуальности и невинности, которое было присуще образу Эммы.

Spice Girls

Кендалл с костюме из брюк и кроп-топа явно напоминает спортивную «перчинку» Мел Си. Хлое из всей пятерки выбрала самый нейтральный вариант — методом исключения остается лишь предположить, что ей досталась роль Мел Би, но для полноты образа, конечно, не хватает вещей с леопардовым принтом.

Кстати, примерно в одно время с Ким новым снимком в своем блоге поделилась и Эмма Бантон. Экс-солистка Spice Girls показала подписчикам архивным снимок, на котором она кружится в хороводе с Викторией Бекхэм и Мел Би с номере отеля.

Эмма Бантон, Мел Би и Виктория Бекхэм

Фотосессию сестер прокомментировала Виктория Бекхэм, впрочем, она, похоже, не разобралась, кто есть кто.

Которая из вас Пош Спайс?

— написала она в сторис.

Надо отметить, что у Ким есть уже опыт косплея культовой группы. В 2015 году она показала подписчикам школьную фотографию, на которой она позирует как раз в образе Виктории Бекхэм.

Ким Кардашьян с подругами

Решение сестер Кадашьян-Дженнер повторить культовые образы можно понять — интерес к группе и ностальгия по временам, когда все фанатели от английской поп-группы снова на повестке дня. В 2021 году на экраны должен выйти документальный фильм Girl Powered: The Spice Girls.

По материалам: www.spletnik.ru