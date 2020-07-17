Эмбер Херд дала Илону Маску ключ от пентхауса Джонни Деппа для регулярных встреч с ней

Илон Маск/Эмбер Херд

Доверие к группе поддержки 34-летней Эмбер Херд в очередной раз пошатнулось в Высоком суде Лондона, где рассматривается дело о клевете в отношении 57-летнего Джонни Деппа. В рамках судебного процесса, который актер начал против издателя таблоида The Sun, письменные свидетельские показания предоставил Алехандро Ромеро, консьерж тринадцатиэтажного дома, где расположен пентхаус Деппа в Лос-Анджелесе. По словам свидетеля, 49-летний Илон Маск регулярно приходил к Эмбер Херд поздно вечером, когда Джонни не было дома.

Ранее Маск заявил, что его роман с актрисой начался после ее развода с Джонни, но показания Ромеро говорят об обратном. Как рассказал суду Алехандро, Эмбер дала Илону ключ для свободного доступа в апартаменты.

Илон Маск

Эмбер Херд

С марта 2015 года регулярно поздно вечером, примерно с 23 до полуночи, к госпоже Херд приходил господин Маск. Во время его первых визитов мисс Херд звонила мне и просила пропустить его в гараж, а затем — в пентхаус. После нескольких таких визитов она предоставила господину Маску пульт для доступа к гаражу и пентхаусу мистера Деппа. Думаю, мистер Маск навещал ее несколько раз в неделю, и он всегда приходил, когда мистера Деппа не было дома,— заявил суду Алехандро Ромеро.

В своем заявлении он также отметил, что не видел никаких синяков, царапин или других следов травм любого рода на лице Эмбер Херд 25 мая 2016 года. Напомним, актриса утверждает, что 21 мая того же года Джонни Депп швырнул ей в лицо телефон во время якобы их ссоры в пентхаусе.

Эмбер Херд и Джонни Депп

По материалам: www.spletnik.ru