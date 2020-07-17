Новые подробности суда Джонни Деппа и Эмбер Херд: заявления Ванессы Паради и Вайноны Райдер, показания свидетелей

Ванесса Паради/Джонни Депп/Вайнона Райдер

В Высоком суде Лондона прошло очередное заседание по делу о клевете, в котором 57-летний Джонни Депп выступает против издателя британского таблоида The Sun. Издание, напомним, утверждало, что актер поднимал руку на свою бывшую жену, 34-летнюю Эмбер Херд, когда они жили в браке. Актриса присутствует в зале суда и поддерживает издательство News Group, опирающееся в своей защите на 14 обвинений в рукоприкладстве Деппа, о которых рассказывала актриса. Джонни отрицает свою вину, и многие свидетели, уже выступившие по этому делу, подтвердили его слова о том, что он не бил Эмбер Херд.

Эмбер Херд

Ранее сообщалось, что по видеосвязи дадут показания его бывшие возлюбленные, 48-летняя Вайнона Райдер и 47-летняя Ванесса Паради, которые в марте публично заявили, что не верят в то, что Джонни мог избить жену. Однако в минувший четверг защита актера решила, что нет необходимости выслушивать их показания по видеосвязи. Вместо этого свидетельские показания Райдер и Паради в расширенном виде предоставили прессе.

Джонни Депп

Вайнона, чей роман с Джонни продолжался четыре года, сказала, что не может смириться с обвинениями, выдвинутыми против него Эмбер Херд. Понимаю, что очень важно говорить лишь о собственном опыте, потому что я не видела их брак изнутри. Но мой опыт общения с Джонни был абсолютно другим, поэтому обвинения потрясли и расстроили меня. Я не могу смириться с этими обвинениями. Джонни никогда не был жесток и груб по отношению к людям, которых я видела рядом с ним. Я знаю его как хорошего человека, заботливого парня, который защищал меня и людей, которых любил. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности,— заявила Вайнона Райдер.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Аналогичную характеристику бывшему возлюбленному дала Ванесса Паради, прожившая вместе с Деппом 14 лет и родившая от него двоих детей.

Мы были партнерами 14 лет, вместе растили наших двоих детей. И все эти годы он был добрым, внимательным, щедрым человеком и отцом, который не способен на насилие. На съемках актеры, режиссеры и целые съемочные группы обожали его, потому что он скромный человек, относящийся с уважением ко всем, а еще он один из лучших актеров, каких нам доводилось видеть,— говорилось в заявлении Паради, которая также напомнила, что обвинения разрушили карьеру Джонни.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Показания по делу о клевете дал начальник службы безопасности Деппа Шон Бетт, работавший с актером в течение девяти лет. Бетт заявил, что регулярно видел Эмбер и Джонни, но при этом ни разу не замечал на ней синяков или других следов травм.

Мисс Херд, напротив, словесно оскорбляла мистера Деппа и била. Я много раз видел, как она кричала на него. Кроме того, мистер Депп неоднократно говорил мне, что она физически издевается над ним. Часто мистер Депп просил меня и других сотрудников службы безопасности увести его подальше от мисс Херд из-за ее поведения. Это происходило так часто, что я даже не могу вспомнить каждый случай в деталях,— сказал Шон Бетт.

Эмбер Херд и Джонни Депп

По материалам: www.spletnik.ru