В Саудовской Аравии суд признал право женщин на самостоятельные проживание и путешествия

Жительница Саудовской Аравии

Саудовская Аравия сделала важный шаг в отношении независимости женщин в стране. На днях местный суд принял историческое решение: признал право женщины по имени Мериам Аль-Этиби на самостоятельное проживание и путешествие по стране без мужчины-опекуна.

Еще три года назад прокуратура страны обвинила Мериам, что она покинула дом своей семьи и уехала в Эр-Рияд, не спросив при этом разрешения у родственников и родителей. Теперь же в этом деле наконец была поставлена точка: суд не посчитал поступок Аль-Этиби преступлением. Во время финального заседания Мерам была названа здравомыслящим взрослым человеком, «который имеет право решать, где хочет жить».

Адвокат подсудимой, Абдулрахман Аль-Лахим, подчеркнул, что это судебное решение — большой шаг вперед для всего будущего страны. Защитник Мериам Аль-Этиби отметил, что благополучный исход этого дела связан с появлением нового поколения судей, которые руководствуются в своей работе принципами наследного принца Мухаммеда бен Салмана. 34-летний бен Салман является вторым заместителем премьер-министра и министром обороны страны, а также занимает пост главы королевского суда.

Сегодня было вынесено историческое постановление, подтверждающее, что независимость здравомыслящей взрослой женщины в отдельном доме не является преступлением, достойным наказания,

— выступил с речью адвокат.

Мухаммед бен Салман

Сама Мериам отметила, что спустя три года благодаря помощи своего адвоката все же смогла вернуть себе свободу передвижения, гарантированную Конституцией Саудовской Аравии, которая гласит, что каждый гражданин имеет свободу передвижения.

При этом несмотря на все усилия наследного принца Мухаммеда бен Салмана по работе над глобальными реформами в экономике, культуре и общественной политике Саудовской Аравии, жизнь женщин в стране продолжает находиться под жестким контролем. Так, в Саудовской Аравии продолжает работать приложение Absher, которое функционирует не только как сервис госуслуг, но и как настоящий шпион, позволяющий отслеживать мужчнам-опекунам действия, совершаемые женщинами. ООН уже заинтересовалось наличием этого сервиса и призывает власти страны не только отказаться от использования приложения, но и отменить систему мужской опеки в принципе, а также закрепить права женщин в Конституции страны.

По материалам: www.spletnik.ru